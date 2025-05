Índia e Paquistão confirmam cessar-fogo após mediação dos Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado ter conseguido um acordo de cessar-fogo entre Índia e Paquistão, que vêm escalando um conflito entre si nos últimos dias. O armistício foi confirmado logo em seguida pelos dois países, de acordo com a Associated Press.

Em uma publicação na rede social da qual é dono, Trump declarou ter havido uma “longa noite de conversas” mediada pelo seu governo.

“Depois de uma longa noite de conversas mediadas pelos Estados Unidos, tenho o prazer de anunciar que Índia e Paquistão concordaram em um completo e imediato cessar-fogo. Parabéns aos dois países pelo bom senso e grande inteligência”, escreveu o americano.

O conflito entre Índia e Paquistão se intensificou neste sábado, 10, com os dois lados visando bases aéreas e se acusando mutuamente de atacar primeiro. O Paquistão disse que a índia lançou mísseis contra três bases aéreas no interior e, de imediato, a televisão estatal paquistanesa anunciou que a retaliação estava em andamento.

Foi o aumento mais grave das hostilidades até o momento, em um conflito desencadeado por um massacre a tiros no mês passado, pelo qual a Índia culpa o Paquistão. Após o bombardeio, ambos os lados afirmaram que não intensificarão as hostilidades caso o adversário cesse seus ataques.

O ministro das Relações Exteriores do Paquistão afirmou no sábado que seu país consideraria a redução da tensão se a Índia interrompesse novos ataques. No entanto, Ishaq Dar alertou que, se a Índia lançar novos ataques, “nossa resposta virá em seguida”.

As tensões entre os rivais nucleares aumentaram desde o ataque terrorista que deixou 26 mortos na parte da Caxemira controlada pela Índia, em 22 de abril. Nova Délhi acusa Islamabad de apoiar o ataque, acusação que o Paquistão nega.

Na quarta-feira, a Índia atacou vários locais no Paquistão e na Caxemira paquistanesa, que descreveu como relacionados a militantes. Os bombardeios deixaram 31 mortos.

Na quinta-feira, a Índia afirmou ter frustrado ataques com drones e mísseis do Paquistão contra alvos militares em mais de uma dúzia de cidades e vilarejos, incluindo a cidade de Jammu, na Caxemira controlada pela Índia. O Paquistão negou ter realizado ataques com drones.

Estadão conteúdo