Tom Cruise, aliado de Trump, desvia de pergunta sobre tarifas em filmes

GUILHERME LUIS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O ator americano Tom Cruise evitou responder a uma pergunta sobre as tarifas que o presidente Donald Trump pretende impor a filmes produzidos fora dos Estados Unidos.

Cruise participava de uma coletiva sobre seu novo filme, “Missão: Impossível – O Acerto Final” em Seul, na Coreia do Sul, nesta quinta-feira.

“Preferimos nos manter respondendo a perguntas que se tratam do filme, obrigado”, ele disse, com um sorriso no rosto. Um repórter coreano havia questionado o ator se o último capítulo da franquia de ação seria tarifado, dado que fora filmado em vários países.

Trump deixou a indústria cinematográfica mundial perplexa ao dizer que aplicará uma tarifa de 100% nas produções estrangeiras, incluindo projetos de estúdios americanos gravados em outros países.

A medida tem potencial para afetar títulos brasileiros com pretensão de trilhar carreira internacional, como foi o caso de “Ainda Estou Aqui”.