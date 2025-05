Índia acusa Paquistão de violar cessar-fogo em sua fronteira horas após acordo

A Índia acusou o Paquistão de violar um acordo de cessar-fogo. Na noite deste sábado (horário local), o secretário de Relações Exteriores da Índia, Vikram Misri, afirmou que houve “repetidas violações”, atribuindo a responsabilidade ao Paquistão.

“Apelamos ao Paquistão para que tome as medidas adequadas para abordar essas violações e lidar com a situação com seriedade e responsabilidade”, disse, em uma entrevista coletiva em Nova Délhi. Segundo Misri, o exército indiano estava “retaliando”, o que definiu como uma “intrusão na fronteira”.

Esperava-se que o acordo pusesse fim rápido a semanas de confrontos crescentes, incluindo ataques com mísseis e drones, desencadeados pelo massacre de turistas por homens armados no mês passado, que a Índia atribui ao Paquistão, que nega a acusação.

Dezenas de civis foram mortos em ambos os lados desde então. Mas várias explosões foram ouvidas em duas grandes cidades da Caxemira controlada pela Índia horas depois que os países concordaram com o acordo.

A primeira palavra da trégua veio do presidente dos EUA, Donald Trump, que publicou em sua plataforma Truth Social que a Índia e o Paquistão haviam concordado com um cessar-fogo total e imediato: “Parabéns a ambos os países por usarem bom senso e grande inteligência. Obrigado pela atenção a este assunto!”

Mais cedo, o primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, disse em discurso que seu país concordou com o cessar-fogo no interesse maior da paz na região e espera que todas as questões pendentes com a Índia, incluindo a longa disputa sobre a região da Caxemira, sejam resolvidas por meio de um diálogo pacífico.

Ainda conforme Misri, o chefe das operações militares de ambos os países falou na tarde de sábado que os principais líderes militares falarão novamente na segunda-feira. “Foi acordado entre eles que ambos os lados cessariam todos os disparos e ações militares em terra, no ar e no mar”, disse ele.

Horas após o acordo, explosões ouvidas por moradores em Srinagar e Jammu, na Caxemira controlada pela Índia, foram seguidas por apagões nas duas cidades. Não houve relatos imediatos de vítimas

Omar Abdullah, a principal autoridade eleita da região, disse em uma publicação nas redes sociais: “O que diabos aconteceu com o cessar-fogo? Explosões foram ouvidas em Srinagar!!!”

