Incêndio em prédio na França deixa 10 mortos

Dez pessoas morreram, incluindo cinco menores de idade, e 14 ficaram feridas em um incêndio em um prédio na madrugada desta sexta-feira (16) na cidade de Vaulx-en-Velin, no leste da França, disseram autoridades.

“Dez pessoas morreram, incluindo cinco crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 15 anos, (…) num incêndio cujas causas são desconhecidas”, informou o ministro do Interior, Gérald Darmanin, que manifestou a sua preocupação.

Dos 14 feridos há “quatro de urgência absoluta”, segundo as autoridades.

O incêndio, que já foi apagad,, foi declarado pouco depois das 03h00 (23h00 de quinta-feira no horário de Brasília) em um prédio de sete andares localizado nos arredores da cidade de Lyon, informou a prefeitura local em comunicado.

As equipes de emergência seguiram para o local do acidente entre ambulâncias, caminhões e sirenes, confirmou um fotógrafo da AFP. A área está isolada por um amplo perímetro de segurança.

O fogo começou no térreo e se espalhou para os andares superiores, prendendo os moradores em suas casas enquanto a fumaça invadia as áreas comuns, segundo os bombeiros.

“Foi terrível”, disse à AFP Mohamed, primo de um morador do quarto andar que conseguiu fugir pela escada com seus dois filhos.

Os vizinhos ouviram gritos e tentaram salvar vidas, segundo depoimentos veiculados pela rede de televisão BFMTV.

Tristeza

As autoridades agora tentam determinar as causas do incêndio, de acordo com um porta-voz da prefeitura, que indicou que quase 170 bombeiros foram mobilizados.

A intervenção aconteceu “em condições difíceis”, segundo o ministro do Interior.

Dois bombeiros ficaram levemente feridos, afirmou a prefeitura. A intervenção contou ainda com um importante dispositivo da gendarmeria, confirmou a AFP no local.

Manifestações de solidariedade às vítimas e seus familiares foram publicadas nas redes sociais, no último dia de aula na França antes das férias de Natal e Ano Novo.

“Tristeza pelo trágico incêndio que afetou Vaulx-en-Velin. Expresso meu apoio às vítimas e seus familiares”, tuitou a primeira-ministra francesa Élisabeth Borne.

O incêndio ocorreu no bairro Mas de Taureau, uma área em transformação urbana depois de encarnar por muito tempo a imagem dos subúrbios problemáticos de Lyon.

A metrópole de Lyon lançou no início dos anos 2000 um programa de 100 milhões de euros (106,5 milhões de dólares) para refletir sobre um futuro bairro ecológico, o desenvolvimento do comércio local e dos transportes públicos.

O ministro delegado da Cidade e Habitação, Olivier Klein, deve comparecer ao local pela manhã para discutir a situação com as autoridades, segundo a prefeitura.

