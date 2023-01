IBM registra lucro líquido de US$ 2,71 bi no 4º tri de 2022

A IBM registrou lucro líquido de US$ 2,71 bilhões no quarto trimestre de 2022, um aumento de 16% em relação a 2021

A IBM registrou lucro líquido de US$ 2,71 bilhões no quarto trimestre de 2022, um aumento de 16% em relação a 2021, quando foi de US$ 2,33 bilhões. Já o lucro por ação ajustado da empresa avançou 7%, também comparado ao ano retrasado, a US$ 3,60, levemente acima do esperado por analistas de US$ 3,59 . Após o balanço, o papel da empresa subia 0,09% no after hours em Nova York, às 18h30 (de Brasília).

A receita da empresa foi de US$ 16,7 bilhões no quarto trimestre deste ano, estável na comparação com igual período de 2021, mas com alta em relação à expectativa do Factset US$ 16,15 bilhões. A receita de software no quarto trimestre foi de US$ 7,3 bilhões, alta de 2,8%, em relação ao ano anterior. Já a receita de infraestrutura, incluindo os negócios de mainframe da empresa, chegou a US$ 4,5 bilhões, alta de 1,7%, no período.

Estadão Conteúdo