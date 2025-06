Hospital é atingido por míssil iraniano e dezenas ficam feridos em ataque a Israel

O maior hospital do sul de Israel, o Soroka Medical Center, foi parcialmente danificado na madrugada desta quinta-feira (19/6), após ser atingido por um míssil lançado pelo Irã. A ofensiva ocorreu durante uma série de ataques que atingiram diferentes pontos do território israelense, deixando pelo menos 129 pessoas feridas, segundo autoridades locais.

Localizado na cidade de Be’er Sheva, o Soroka foi alvo de um impacto direto, que causou destruição em partes da estrutura e comprometeu o funcionamento de algumas alas. A direção da unidade solicitou que a população evite procurar atendimento no local até que a situação seja normalizada.

De acordo com o comando militar iraniano, o verdadeiro alvo da operação era um centro de pesquisa supostamente militar, situado nas proximidades do hospital. O Irã alega que os danos à unidade de saúde teriam sido causados indiretamente, por efeito das ondas de choque provocadas pela explosão.

Além do hospital, os mísseis iranianos também atingiram áreas residenciais em Tel Aviv, Jerusalém e Holon, elevando o número de feridos e intensificando o clima de tensão. O ataque ocorre no sétimo dia de confrontos diretos entre Israel e Irã, e há temores de que os Estados Unidos possam se envolver diretamente no conflito.

O Soroka Medical Center é referência em atendimento médico no sul de Israel, com cerca de mil leitos. Desde o início da ofensiva, hospitais da região vêm sendo preparados para funcionar como abrigos e centros de resposta emergencial, dada a escalada do conflito.

O Ministério da Saúde de Israel afirmou que pacientes internados em áreas críticas foram transferidos para outras unidades. Já o Exército israelense reforçou a presença de tropas nas principais cidades e segue em alerta máximo.