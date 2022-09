Homem xinga príncipe Andrew de ‘velho doente’ e é preso em cortejo de Elizabeth 2ª

A polícia da Escócia informou ainda ter detido uma mulher de 22 anos no domingo (11) por carregar um cartaz com slogans contra a monarquia

As cerimônias em homenagem à rainha Elizabeth 2ª registraram tumultos nesta segunda-feira (12) que culminaram na detenção de manifestantes contrários à monarquia, além da prisão de um homem que xingou o príncipe Andrew durante sua passagem por Edimburgo, na Escócia.

Envolvido em um escândalo sexual envolvendo uma adolescente de 17 anos, Andrew, 62, foi xingado enquanto participava do cortejo do caixão de sua mãe. Um homem de 22 anos foi flagrado gritando que o príncipe era “um velho doente”. Em seguida, ele foi derrubado por pessoas próximas sob gritos de “Deus salve o rei” e detido por policiais ainda gritando ofensas à família real.

A polícia da Escócia informou ainda ter detido uma mulher de 22 anos no domingo (11) por carregar um cartaz com slogans contra a monarquia. No mesmo dia, um homem de 74 anos também foi preso sob acusação de “perturbação da paz”. Outra prisão ocorreu durante a proclamação do novo rei, Charles 3º, no sábado (10) -durante a cerimônia, um homem de 45 anos gritou “quem te elegeu?” foi detido em seguida.