Homem sequestra avião e é morto a tiros por passageiro em Belize

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Um homem armado com uma faca sequestrou, nesta quinta-feira (17), um avião que transportava outras 13 pessoas em Belize. Ele foi morto a tiros por um dos passageiros após o pouso da aeronave.

O sequestrador, um cidadão americano identificado como Akinyela Taylor, exigiu que fosse levado para fora do país, segundo o porta-voz da polícia, Chester Williams. O homem feriu três pessoas, incluindo o piloto e o passageiro que fez os disparos. As vítimas foram hospitalizadas.

A aeronave pousou na Cidade de Belize depois de dar várias voltas no ar e quase ficar sem combustível, disseram as autoridades.

A polícia investiga possíveis falhas de segurança que possibilitaram o embarque de Taylor com uma faca. William, o porta-voz, reconheceu que os aeroportos menores do país não têm infraestrutura adequada para revistar a fundo todos os passageiros.

O agressor teve sua entrada em Belize, país na América Central, negada no fim de semana, ainda segundo a polícia. O avião deveria ter feito a rota de Corozal, perto da fronteira com o México, até San Pedro, na costa. A polícia tampouco soube explicar como Taylor chegou a Corozal.

As autoridades de Belize entraram em contato com a embaixada dos Estados Unidos no país para obter ajuda nas investigações. Luke Martin, que atua na representação, disse que não tinha detalhes sobre o histórico ou a motivação de Taylor.

De acordo com informações divulgadas pelo aeroporto, o sequestrador era professor nos EUA. Ele chegou a treinar um time de futebol na escola McCluer North High, na cidade de Florissant, no Missouri. Um funcionário da unidade disse à agência de notícias Reuters que o homem já não trabalhava mais no local.