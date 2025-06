Homem-bomba mata pelo menos 20 pessoas em igreja na Síria

Um homem-bomba na Síria abriu fogo e detonou um colete explosivo dentro de uma igreja ortodoxa grega neste domingo, 22, matando pelo menos 20 pessoas e ferindo outras 52, segundo a mídia estatal Sana. O ataque ocorreu em Dweil’a, nos arredores de Damasco, dentro da Igreja Mar Elias.

Alguns meios de comunicação locais informaram que havia crianças entre as vítimas.

O ataque à igreja foi o primeiro desse tipo na Síria em anos e ocorre no momento em que Damasco, sob seu governo islâmico, tenta conquistar o apoio das minorias. Enquanto o presidente Ahmed al-Sharaa luta para exercer sua autoridade em todo o país, há preocupações sobre a presença de células de grupos extremistas no país devastado pela guerra.

Nenhum grupo assumiu imediatamente a responsabilidade, mas o Ministério do Interior da Síria disse que um extremista do grupo Estado Islâmico entrou na igreja, disparou contra as pessoas que estavam lá antes de se detonar com um colete de explosivos. O Ministro da Informação da Síria, Hamza Mostafa, condenou o ataque, chamando-o de ataque terrorista.

“Esse ato covarde vai contra os valores cívicos que nos unem”, disse no X. “Não recuaremos de nosso compromisso com a cidadania igualitária (…) e também afirmamos a promessa do Estado de envidar todos os esforços para combater organizações criminosas e proteger a sociedade de todos os ataques que ameacem sua segurança.”

Testemunhas disseram que o atirador, com o rosto coberto, entrou e disparou contra as pessoas. Quando uma multidão o atacou para retirá-lo da igreja, ele detonou seus explosivos.

“As pessoas estavam orando em segurança sob os olhos de Deus”, disse o padre Fadi Ghattas, que disse ter visto pelo menos 20 pessoas mortas com seus próprios olhos. “Havia 350 pessoas orando na igreja”.

No entanto, Meletius Shahati, um padre da igreja, disse que havia um segundo atirador que disparou contra a porta da igreja antes que a outra pessoa se detonasse. Issam Nasr, que estava orando, disse que viu pessoas “explodidas em pedaços”. “Nunca seguramos uma faca em nossas vidas. Tudo o que carregamos foram nossas orações”, disse.

As forças de segurança e os socorristas correram para a igreja. Sobreviventes em pânico choravam. Uma foto divulgada pela mídia estatal síria Ssns mostrava os bancos da igreja cobertos de destroços e sangue.

