Hamas nega ‘mentiras’ sobre estupros durante seu ataque a Israel

Em 7 de outubro, militantes do Hamas mataram cerca de 1.200 pessoas em Israel, em sua maioria civis, segundo as autoridades

O Hamas declarou, nesta segunda-feira (4), que “rejeita” as acusações de que seus combatentes cometeram “estupros” e atos de violência sexual durante seu sangrento ataque de 7 de outubro contra Israel, classificando-as como “mentiras”.

Naquele dia, militantes do Hamas mataram cerca de 1.200 pessoas em Israel, em sua maioria civis, segundo as autoridades. Também sequestraram e levaram para a Faixa de Gaza 240 pessoas, das quais 137 seguem mantidas reféns reféns, de acordo com o exército israelense.

Como retaliação, Israel bombardeia desde então Gaza. Segundo o Ministério da Saúde do Hamas, que governa Gaza, esses ataques já deixaram 15.899 mortos, 70% deles mulheres e menores de 18 anos.

A polícia israelense afirma que está investigando possíveis atos de violência sexual cometidos em 7 de outubro, incluindo estupros coletivos e mutilações de cadáveres.

Os investigadores reuniram até agora “mais de 1.500 depoimentos assustadores e dolorosos”, disse uma policial ao Parlamento israelense na semana passada. São mencionadas “jovens nuas acima e abaixo da cintura” e denunciados o estupro em grupo, a mutilação e o assassinato de uma jovem.

Em seu comunicado, o Hamas condenou “as campanhas sionistas que propagam mentiras e acusações sem fundamento para demonizar a resistência palestina”.

Estas “mentiras”, acrescentou, são as últimas de “uma série” que também inclui “a mentira de que o hospital de Al Shifa foi utilizado para fins militares”, algo que o exército israelense afirma, mas o Hamas nega.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

© Agence France-Presse