Hackers chineses atacaram contas do governo dos EUA, diz Microsoft

“Hackers” operando da China em busca de informações de Inteligência violaram as contas de e-mail de várias agências do governo dos Estados Unidos, informou a gigante da computação Microsoft.

“O autor de ameaças que a Microsoft vincula a este incidente é um adversário baseado na China, que a Microsoft chama de Storm-0558”, disse a empresa em uma publicação em seu blog, que iniciou uma investigação sobre “atividades anômalas de e- mail” em 16 de junho.

Segundo a gigante americana, Storm-0558 obteve acesso a contas de e-mail de aproximadamente 25 organizações, incluindo agências do governo.

Embora a Microsoft não tenha identificado os alvos atacados, um porta-voz do Departamento de Estado americano disse que “atividades anômalas” foram detectadas e “medidas imediatas foram tomadas para proteger nossos sistemas”.

“Por uma questão de política de segurança cibernética, não discutimos os detalhes da nossa resposta, e o incidente continua sob investigação”, indicou uma fonte.

De acordo com o jornal The Washington Post, as contas de e-mail comprometidas foram “desclassificadas”, e “o Pentágono, a comunidade de Inteligência e as contas de e-mail não parecem ter sido suportadas”.

Ontem, citando autoridades americanas, o jornal informou, no entanto, que os endereços de e-mail do Departamento de Estado e da secretária de Comércio, Gina Raimondo, foram atingidos.

Mencionando fontes próximas à investigação, a rede CNN disse que os “hackers” chineses tiveram como alvo um pequeno número de agências federais e as contas de funcionários específicos de cada agência.

Em uma reunião em Jacarta, Indonésia, nesta quinta-feira, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse ao diplomata chinês Wang Yi, diretor do Escritório da Comissão de Relações Exteriores do Comitê Central do Partido Comunista da China, que os “hackers ” serão responsabilizados.

Blinken “deixou claro que qualquer ação contra o governo americano, empresas americanas, cidadãos americanos, é uma grande preocupação para nós e que tomaremos as medidas necessárias para que seus responsáveis ​​prestem contas disso”, disse um funcionário de alto escalão do governo americano, pedindo para não ser identificado.

Espionagem

No texto publicado no blog corporativo, o vice-presidente-executivo da Microsoft, Charlie Bell, disse que a avaliação é que “este adversário se concentra em espionagem, em como obter acesso aos sistemas de e-mail para coleta de dados de Inteligência” .

“Esse tipo de adversário motivado pela espionagem busca abusar das credenciais e obter acesso a dados localizados em sistemas avançados”, acrescentou.

A Microsoft afirmou que, até o momento, a investigação revelou que, “a partir de 15 de maio de 2023, Storm-0558 obteve acesso a contas de e-mail que realizou, aproximadamente, 25 organizações, incluindo agências governamentais e contas de consumidores relacionadas”.

O conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan, bordou o incidente em uma aparição na quarta-feira no programa Good Morning America, da ABC, e afirmou que tudo foi detectado “muito rápido”.

“O assunto ainda está sendo investigado, então deixado para lá porque estamos reunindo mais informações em consulta com a Microsoft e continuaremos informando publicamente à medida que soubemos mais”, completou.

O senador americano Mark Warner, presidente do Comitê de Inteligência do Senado, afirmou que o painel está “monitorando de perto o que parece ser uma violação significativa da segurança cibernética por parte da Inteligência chinesa”.

A revelação ciberataque se dá após as viagens à China de Blinken e da secretária americana do Tesouro, Janet Yellen, e da derrubada, por parte dos Estados Unidos, de um balão de vigilância ligado à gigante asiática.

