Guerra fez com que 6,5 milhões se deslocassem internamente na Ucrânia, diz ONU

3,2 milhões já saíram da Ucrânia, tendo como destino inicial, principalmente, países como Polônia e Romênia

A guerra na Ucrânia, que perdura há mais de três semanas, já fez com que 6,48 milhões de cidadãos do país se deslocassem internamente para fugir do conflito, informaram as Nações Unidas em balanço nesta sexta (18).

A nação do Leste Europeu tem cerca de 44 milhões de habitantes -população semelhante à do estado de São Paulo.

O número de migrações internas não dá conta de todos os que tiveram que deixar suas casas. Isso porque é preciso levar em conta os 3,2 milhões que já saíram da Ucrânia, tendo como destino inicial, principalmente, países como Polônia e Romênia.

A maioria daqueles que se deslocam internamente está abrigada com a família ou em porões e garagens subterrâneas. Abrigos antiaéreos e estações de metrô também têm servido de refúgio, relata o Centro Internacional de Monitoramento de Deslocamentos do Conselho Norueguês para Refugiados.

Um número crescente de pessoas também tem ficado em abrigos coletivos, como escolas e igrejas, onde, em condições de superlotação, enfrentam falta de acesso a água e eletricidade, o que, entre outras coisas, cria um cenário mais propício para a propagação de doenças transmissíveis como a Covid.

Antes de ter início a guerra, a Ucrânia, um dos países europeus menos vacinados, contava apenas com 35% de sua população com primeiro esquema vacinal completo.