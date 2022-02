GP da Rússia de Fórmula 1 cancelado após invasão da Ucrânia

Levando em consideração a opinião das partes afetadas, é impossível organizar o GP nas atuais circunstâncias”, afirmou a Formula One Group

O Grande Prêmio da Rússia de Fórmula 1, previsto para 25 de setembro em Sochi, foi cancelado, anunciou nesta sexta-feira a empresa que administra o Mundial da categoria, uma consequência da invasão da Ucrânia pelo exército russo.

“Na quinta-feira à noite, a Fórmula 1, a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) e as equipes discutiram o posicionamento do nosso esporte e a conclusão é que, levando em consideração, a opinião de todas as partes afetadas, é impossível organizar o GP da Rússia nas atuais circunstâncias”, afirmou a empresa Formula One Group em um comunicado.

©️ Agence France-Presse