Google registra lucro de US$ 15 bilhões no primeiro trimestre

A Alphabet, matriz da Google, superou as expectativas do mercado no primeiro trimestre de 2023, com lucro líquido de 15 bilhões de dólares (cerca de 76 bilhões de reais na cotação atual).

Seu faturamento trimestral alcançou, ainda, os 70 bilhões de dólares (354 bilhões de reais), segundo comunicado publicado nesta terça-feira (25), após o fechamento de Wall Street.

O montante é 1 bilhão de dólares (R$ 5 bilhões) superior ao esperado pelo mercado, apesar dos cortes de publicidade por parte dos anunciantes.

Nas transações eletrônicas após o fechamento, a Alphabet operava em alta de 1,8%.

