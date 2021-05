Garota palestina de 10 anos chora ao ver escombros

“O que você espera que eu faça? Consertar? Tenho apenas 10 anos. Eu não consigo lidar com isso mais”, desabafa a criança

Uma menina de 10 anos fez um apelo ao avistar os destroços causados pelos ataques aéreos do exército de Israel contra Gaza. Na ocasião, a criança diz não entender o motivo de tanta destruição e questiona: “por que merecemos isso?”. Durante a entrevista, a garota expressou a vontade de ajudar seu povo e, em meio às lágrimas, lamentou ser apenas um criança.

Segundo o The Sun, a menina palestina, Nadine Abdel-Taif, contou que as crianças da região vêm sofrendo com os ataques.

“Você vê tudo isso?”, pergunta ela ao repórter.

“O que você espera que eu faça? Consertar? Tenho apenas 10 anos. Eu não consigo lidar com isso mais. Eu só quero ser uma médica ou qualquer coisa para ajudar meu povo mas eu não posso, eu sou apenas uma criança. Eu nem sei o que fazer”, desabafou a garota.

Nadine contou que chora todos os dias e questionou o motivo de tanto ódio.

“Quando eu vejo tudo isso eu literalmente choro todos os dias. Eu perguntei para mim mesma, ‘por que nós merecemos isso?’. O que fizemos por isso? Minha família disse que eles simplesmente nos odeiam. Eles simplesmente não gostam de nós porque somos muçulmanos.”

“Você vê todas as crianças à minha volta, eles são apenas crianças. Por que você simplesmente mandaria um míssil para elas e mataria elas? Isso não é justo”, finalizou Nadine.