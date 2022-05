França: Macron toma posse para segundo mandato como presidente

Também prometeu encontrar um “método justo” para governar o país e reduzir tensões sociais, fazendo com que o governo e o parlamento trabalhem

O presidente da França, Emmanuel Macron, tomou posse para um segundo mandato neste sábado, prometendo primeiro tomar medidas para evitar qualquer nova escalada da guerra entre Rússia e Ucrânia antes de focar em promover a França e a Europa no cenário mundial. Macron foi reeleito por cinco anos em 24 de abril em um segundo turno em que derrotou a rival de extrema-direita Marine Le Pen.

“O tempo à frente será de ação resoluta para a França e para a Europa”, disse Macron. O presidente prometeu “primeiro agir para evitar qualquer escalada após a agressão da Rússia na Ucrânia”.

Macron disse ainda que pretende “agir incansavelmente com um objetivo, que é ser uma nação independente, viver melhor e construir nossa própria resposta francesa e europeia aos desafios do século”. Também prometeu encontrar um “método justo” para governar o país e reduzir tensões sociais, fazendo com que o governo e o parlamento trabalhem em conjunto com sindicatos, associações e outros membros do mundo político, econômico, social e cultural.

Estadão Conteúdo