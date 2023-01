Fórum de Davos anuncia presença de Olena Zelenska em horário nobre

Zelenski, por sua vez, discursará no fim da tarde de quarta por meio de link ao vivo de Kiev, como ocorreu no ano passado

Luciana Coelho

Davos, Suiça

O Fórum Econômico Mundial confirmou nesta segunda-feira (16) a presença do presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, e da primeira-dama, Olena Zelenska, no encontro anual da organização em Davos.

Ambos falarão na plenária principal do evento, algo inédito: Zelenska na manhã desta terça-feira (17), logo após a abertura pelo fundador do fórum, Klaus Schwab –o momento mais nobre do encontro. Ela desembarcou na Suíça nesta segunda.

Zelenski, por sua vez, discursará no fim da tarde de quarta por meio de link ao vivo de Kiev, como ocorreu no ano passado.

Desde a eclosão da Guerra da Ucrânia, em fevereiro passado, o fórum tomou o conflito como uma de suas pautas centrais. No evento de 2022, a guerra e o temor de suas consequências ofuscaram os demais debates.

A Rússia, que costumava mandar uma numerosa delegação, também acabou, na prática, banida do encontro –não apenas autoridades, mas também empresários.

Neste ano, os temores de recessão global ocupam a maior parte da agenda. A guerra, no entanto, continua a ser um assunto dominante, sobretudo por suas consequências econômicas.