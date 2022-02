Fortes explosões são ouvidas no centro de Kiev

“Os ataques contra Kiev com mísseis de cruzeiro ou balísticos recomeçaram. Ouvi duas explosões fortes”, disse o vice-ministro

Duas fortes explosões foram ouvidas nesta sexta-feira (25) no centro de Kiev, no segundo dia da invasão russa da Ucrânia, confirmou um jornalista da AFP.

“Os ataques contra Kiev com mísseis de cruzeiro ou balísticos foram retomados. Ouvi duas explosões fortes”, disse o vice-ministro do Interior ucraniano, Anton Herashchenko, em sua conta no Telegram.

O avanço das forças russas levanta temores de uma multiplicação de ataques contra alvos estratégicos e governamentais de Kiev, incluindo um assalto à capital.

Na véspera, o aeroporto militar Antonov, em Gostomel, às portas de Kiev, foi alvo de um ataque de forças russas que chegaram em helicópteros e que entraram em confronto com unidades do exército ucraniano.

Essa infraestrutura está localizada no extremo norte de Kiev e os combates no local foram os mais próximos da capital do primeiro dia da invasão russa.

À noite, o presidente Volodymyr Zelensky havia alertado sobre a presença de “grupos de sabotagem” russos que entraram em Kiev e pediu a seus cidadãos que estivessem vigilantes e respeitassem o toque de recolher em vigor.

© Agence France-Presse