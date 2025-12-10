Fed revisa para cima projeções para PIB dos EUA de 2025, 2026, 2027 e 2028

São Paulo, 10 – As medianas das projeções dos dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) real dos Estados Unidos de 2025, 2026, 2027 e 2028 foram revisadas para cima em comparação com os números publicados em setembro. Os números foram divulgados juntamente com o comunicado de política monetária do Fed.

Para 2025, a projeção passou de crescimento de 1,6% em setembro para 1,7% em dezembro.

Já para 2026, a revisão foi maior, passando 1,8% para 2,3%.

Para o ano de 2027, subiu de 1,9% para 2% e, para 2028, passou de 1,8% para 1,9%. No longo prazo, o projeção de crescimento do PIB seguiu em 1,8%.

Inflação

Os dirigentes do Fed reduziram as projeções para a inflação medida pelo índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos para este ano e em 2026, de acordo com relatório divulgado. As medianas permaneceram inalteradas para 2027 e 2028.

A projeção para 2025 caiu de 3% em setembro para 2,9% em dezembro, enquanto a estimativa para 2026 teve queda maior, passando de 2,6% para 2,4%. Enquanto isso, as expectativas do PCE para 2027 e 2028 permaneceram sem mudanças em relação a setembro, em 2,1% e 2%, respectivamente.

As estimativas para o núcleo do PCE, medida que exclui itens como alimentos e energia, também caíram para o ano atual e o próximo, passando de 3,1% para 3% e de 2,6% para 2,5%, respectivamente. Para 2027 e 2028, as projeções permaneceram inalteradas, em 2,1% e 2%, respectivamente.

Estadão Conteúdo