Explosões são ouvidas em diversos locais na Ucrânia

Vladimir Putin, presidente da Rússia, autorizou uma operação militar especial nas regiões separatistas da Ucrânia na madrugada desta quinta-feira, 24. As informações são da agência russa RIA.

Testemunhas afirmam que diversas explosões em Kiev foram ouvidas, indicando o início dos conflitos. As informações são da AFP.

As explosões aconteceram em volta do Aeroporto Internacional de Kiev-Boryspil, todos os voos foram cancelados no local. Essa informação foi confirmada pelo ministério da Infraestrutura ucraniano, a pasta informou que o espaço aéreo está fechado “devido ao alto risco para a segurança”.

Um post foi feito na conta do Twitter da embaixada ucraniana no Reino Unido diz que às 5 horas da manhã na Ucrânia, Putin iniciou uma guerra. “Às 5 horas da manhã, horário de Kiev, Putin iniciou uma guerra não provocada contra a Ucrânia, uma guerra contra a Europa, uma guerra contra o mundo inteiro”, diz o tweet.

It was 5 o'clock in the morning Kyiv time Putin started an unprovoked war against Ukraine, a war against Europe, a war against the whole world — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) February 24, 2022

Há informações de que Kharkiv, antiga capital da Ucrânia, também teria registrado explosões.

Além disso, na cidade portuária de Mariupol, cidade controlada por Kiev, explosões também foram ouvidas. As informações foram confirmadas por jornalistas da AFP.

Explosões também foram ouvidas no porto ucraniano de Odessa, no lado oeste do Mar Negro, tropas militares desembarcaram no local.

Odessa fica localizada fora das áreas separatistas da Ucrânia. Esses ataques desmentem a informação oficial feita por Putin. Segundo o presidente, a operação militar especial ficaria localizada apenas nas regiões separatistas, no leste do país.

Aguarde mais informações