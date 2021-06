Explosão de gás mata 12 pessoas na China

A explosão ocorreu por volta das 6h30 no horário local (19h30 de sábado no horário de Brasília) e suas causas estão sendo investigadas

Doze pessoas morreram e outras 100 ficaram gravemente feridas na explosão, neste domingo (13), de um duto de gás em um complexo residencial na província chinesa de Hubei (centro), informaram as autoridades locais.

Os esforços de resgate continuam, de acordo com um comunicado do governo da cidade de Shiyan.

A explosão ocorreu por volta das 6h30 no horário local (19h30 de sábado no horário de Brasília) e suas causas estão sendo investigadas, segundo o comunicado.

Vídeos de testemunhas e verificados pela Beijing News mostram vários edifícios reduzidos a escombros e equipes de resgate carregando sobreviventes em macas.

A explosão destruiu um dos mercados de vegetais da capital, que estava cheio de comerciantes e residentes tomando café da manhã, disse uma testemunha ao jornal oficial Global Times.

“Ouvi um grande estrondo e me abaixei para debaixo da mesa, pensando que era um terremoto”, explicou ao jornal um homem que possui um pequeno restaurante próximo ao local da explosão.

A emissora pública CCTV mostrou imagens de edifícios com paredes desabadas e janelas estilhaçadas. Socorristas aparecem vasculhando os escombros com as mãos, às vezes com uma pá.

Acidentes industriais são comuns na China devido a regulamentos de segurança frouxos e corrupção de oficiais de fiscalização.

Esta explosão ocorre um dia depois que oito pessoas morreram e outras três ficaram feridas em um acidente em uma instalação onde produtos químicos são manuseados em Guiyang (sudoeste).

