Ex-ministro chinês é condenado à prisão perpétua por corrupção

Um ex-ministro da Justiça chinês e alto funcionário da polícia foi condenado à morte nesta quinta-feira por corrupção, com uma pena suspensa que será comutada para prisão perpétua, anunciou um tribunal.

Fu Zhenghua, 67 anos, também é ex-vice-ministro de Segurança Pública, que começou sua carreira como simples inspetor em Pequim. Ele é uma das personalidades políticas mais importantes que caíram em desgraça nos últimos cinco anos.

Sua sentença vem pouco antes do congresso do Partido Comunista Chinês em meados de outubro, no qual o presidente Xi Jinping espera obter um terceiro mandato como chefe da organização política.

Fu Zhenghua “foi condenado por aceitar subornos” e “violou a lei em seu interesse pessoal e de seus parentes”, anunciou o Tribunal Popular de Changchun na província de Jilin (nordeste).

Ele foi condenado à morte, mas escapou de uma sentença final por colaborar com investigadores em outros casos.

A suspensão da aplicação da pena de morte é de dois anos. Após este prazo, será comutado para prisão perpétua “sem possibilidade de redução de pena”, segundo a mesma fonte.

