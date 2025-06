Europa cobra solução urgente para evitar escalada no Oriente Médio e retomada de acordo nuclear

Os ministros das Relações Exteriores da França, Alemanha e Reino Unido (E3) divulgaram, após reunião com o homólogo iraniano, Seyed Abbas Araghchi em Genebra nesta sexta-feira, 20, um comunicado conjunto em que expressam “grave preocupação com a escalada de tensões no Oriente Médio” e reiteram “firme compromisso com a segurança de Israel”.

No texto, os europeus defendem que “todas as partes devem se abster de tomar medidas que levem a uma nova escalada na região” e cobram uma “solução negociada urgente para garantir que o Irã nunca obtenha ou adquira uma arma nuclear”.

O comunicado volta a apontar violações por parte de Teerã no pacto nuclear de 2015. Segundo os ministros, há “preocupações de longa data com a expansão do programa nuclear iraniano, que não tem nenhuma finalidade civil justificável”.

Os representantes do E3 e da União Europeia (UE) afirmam estar dispostos a “continuar discutindo todas as questões relevantes ao programa nuclear iraniano e outras questões mais amplas”. Também expressam “total apoio ao diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA)”, Rafael Grossi, e encorajam o Irã a “cooperar plenamente com a AIEA em linha com seus compromissos legais obrigatórios”, à luz do mais recente relatório da entidade.

O grupo concluiu manifestando apoio à continuidade dos diálogos e aos esforços contínuos dos EUA para buscar uma solução negociada, além de expressar “disposição para voltar a se reunir no futuro”.

Estadão Conteúdo