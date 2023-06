EUA vão dizer coisas que desagradam China e querem evitar crise global por Taiwan, diz Blinken

Ele pondera, porém, que mesmo assim os países manterão o diálogo aberto e que as divergências são próprias da relação entre os dois

O secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, disse nesta quarta-feira, 28, que os EUA vão dizer coisas que desagradam a China, assim como os chineses dirão coisas com as quais os americanos poderão não concordar. Ele pondera, porém, que mesmo assim os países manterão o diálogo aberto e que as divergências são próprias da relação entre os dois.

Em entrevista à MSNBC, o secretário destacou que a posição dos EUA na relação China-Taiwan continua sendo para que o conflito seja resolvido pacificamente, sem necessariamente apoiar um dos lados. “Nossa preocupação é evitar uma possível crise econômica mundial”, disse.

Segundo ele, 50% dos contêineres comerciais passam pelos mares de Taiwan, e 70% dos chips semicondutores são provenientes de Taiwan. Uma crise no país afetaria todo o mundo.

Sobre a relação diplomática entre os dois governos, o secretário de Estado afirmou que “o presidente Biden falou clara e abertamente” quando chamou o presidente da China, Xi Jinping, de ditador, mas considerou que isso não será problema no longo prazo.

Estadão conteúdo