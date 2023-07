EUA: Partido Republicano comete gafe e posta bandeira da Libéria no dia da independência

Também vermelha, azul e branca e com estrela, a bandeira da Libéria foi utilizada em um card postado junto à publicação

Em celebração à Independência dos Estados Unidos, comemorada no dia 4 de julho, o Partido Republicano se confundiu e fez uma publicação no Twitter com a bandeira errada. Também vermelha, azul e branca e com estrela, a bandeira da Libéria, país da África Ocidental, foi utilizada em um card postado junto ao tweet, que em seguida foi apagado, de acordo com o The Guardian.

“247 anos atrás, nossos antepassados disseram para o velho rei George sumir! Feliz Dia da Independência do Partido Republicano!”, dizia o post. Apesar de ter sido excluído imediatamente, capturas de tela e respostas irônicas sobre o erro surgiram rapidamente.

Em referência à tradicional queima de fogos que os Estados Unidos promove anualmente nas comemorações do 4 de julho, o site de notícias dos EUA Jezebel ironizou a troca feita pelo partido: “Que som é esse que você acabou de ouvir entre os fogos de artifício? Provavelmente um estagiário de mídia social sendo demitido”.

Em sequência, o perfil do partido publicou um novo tweet: “Obrigado a todos os homens e mulheres fardados que continuam a defender a nossa liberdade no país e no estrangeiro. Feliz Dia da Independência!”. Desta vez, com a bandeira dos Estados Unidos em uma foto.

O erro também foi cometido pelo departamento de polícia de Austin, no Texas. Ainda disponível na manhã desta quarta-feira, 5, o tweet em alusão à independência nacional continha a mesma imagem anteriormente publicada pelo Partido Republicano.

