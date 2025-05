EUA negará vistos a funcionários estrangeiros que ‘censurarem’ americanos nas redes sociais

Os Estados Unidos negarão vistos a funcionários estrangeiros que bloquearem publicações americanas nas redes sociais, anunciou o secretário de Estado, Marco Rubio, nesta quarta-feira (28).

O secretário de Estado afirma estar combatendo a “censura flagrante” no exterior contra empresas de tecnologia americanas.

Ele não especificou quais funcionários perderiam seus vistos, mas na semana passada declarou no Congresso que considerava sancionar o ministro brasileiro Alexandre de Moraes, que presidiu o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado e que entrou em choque com Elon Musk, dono da plataforma de mídia social X.

Washington também criticou duramente a Alemanha e o Reino Unido por restringirem o que esses países consideram discurso de ódio.

