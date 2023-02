EUA não sabem se objetos voadores eram de espionagem

“Não sabemos ao certo se eles tinham capacidade de vigilância, mas não podemos descartá-lo”, declarou Kirby em entrevista coletiva

Os Estados Unidos não sabem “ao certo” se os objetos não identificados derrubados por aviões de guerra americanos nos últimos dias tinham fins de espionagem, informou a Casa Branca nesta segunda-feira (13).

“Não sabemos ao certo se eles tinham capacidade de vigilância, mas não podemos descartá-lo”, declarou em entrevista coletiva o porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby.

O governo americano afirmou hoje que não há sinais de atividade extraterrestre em relação a esses objetos não identificados. “Não há indícios de extraterrestres com essas derrubadas recentes, queria ter certeza de que o povo americano soubesse disso”, disse a secretária de imprensa, Karine Jean-Pierre.

Três “objetos” misteriosos foram derrubados nos últimos dias: na sexta-feira sobre o Alasca (noroeste), no sábado no noroeste do Canadá e no domingo no norte dos Estados Unidos. Não está claro se eles têm relação com um balão chinês bem maior, derrubado por um avião de combate sobre o Atlântico dias antes.

© Agence France-Presse