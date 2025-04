EUA executam assassino de funcionária de jornal

Um homem de 48 anos foi executado nesta terça-feira no estado americano da Flórida, por ter sequestrado e assassinado uma funcionária do jornal Miami Herald no ano 2000, anunciou uma autoridade penitenciária local.

Michael Tanzi recebeu uma injeção letal no fim da tarde, na prisão estadual da Flórida, em Raiford, pelo homicídio de Janet Acosta, que tinha 49 anos quando foi sequestrada, no intervalo do almoço.

Tanzi foi o terceiro preso executado neste ano na Flórida e o 11º nos Estados Unidos, oito deles por injeção letal. Ele sequestrou Janet quando ela almoçava no carro dela, obrigou-a a sacar dinheiro em caixas eletrônicos e a agrediu sexualmente. Depois, estrangulou-a e se desfez do corpo.

A pena de morte foi abolida em 23 dos 50 estados americanos, e Arizona, Califórnia, Ohio, Oregon, Pensilvânia e Tennessee mantêm moratórias, por decisão de seus governadores.

