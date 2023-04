EUA emprestarão US$ 4 bi para desenvolvimento de reatores nucleares na Polônia

A invasão da Ucrânia por Moscou também acelerou o esforço da Polônia para reduzir sua dependência do petróleo e gás natural russos

Um projeto para desenvolver pequenos reatores de energia nuclear na Polônia está avançando, com a empresa de energia polonesa Orlen e duas instituições financeiras do governo dos Estados Unidos assinando um acordo nesta segunda-feira. A Polônia está se voltando para a energia renovável, enquanto tenta quebrar sua dependência do carvão. A invasão da Ucrânia por Moscou também acelerou o esforço da Polônia para reduzir sua dependência do petróleo e gás natural russos.

Em uma cerimônia na residência do embaixador dos EUA em Varsóvia, o U.S. Export-Import Bank e o U.S. International Development Finance Corporation assinaram cartas de interesse para emprestar até US$ 3 bilhões e até US$ 1 bilhão, respectivamente, ao projeto Orlen Synthos Green Energy. Seu objetivo é desenvolver cerca de 20 pequenos reatores modulares BWRX-300 projetados pela GE Hitachi Nuclear Energy.

A mineração de carvão está entre os maiores empregadores da Polônia, fornecendo cerca de 80 mil vagas e fornecendo cerca de 70% da energia do país. O primeiro-ministro da Polônia, Mateusz Morawiecki, disse que a indústria continuará a garantir a segurança energética. Ele enfatizou, no entanto, que as preocupações climáticas globais e os regulamentos da União Europeia estão pedindo uma mudança para energia renovável e limpa, que o plano de reatores nucleares está ajudando a promover.

Estadão Conteúdo