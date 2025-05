EUA e Síria dialogam sobre a normalização de relações

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, se reuniu, nesta quinta-feira (15), com seu homólogo sírio para discutir a normalização das relações depois que o presidente Donald Trump decidiu suspender as sanções contra Damasco.

O chefe da diplomacia americana, que se encontra na localidade turística turca de Antália para participar de uma reunião com os ministros do Exterior da Otan, se reuniu com o chanceler sírio, Asaad al-Shaibani, informou um funcionário do Departamento do Estado.

Também participaram do encontro a portas fechadas altos funcionários turcos, entre eles o ministro das Relações Exteriores, Hakan Fidan, acrescentou o funcionário.

Durante uma visita a Riade, Arábia Saudita, na terça-feira, Trump anunciou a suspensão das sanções americanas à Síria, para “dar uma oportunidade” aos sírios.

O governo sírio celebrou a medida como um “ponto de virada fundamental” para o país.

