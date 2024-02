EUA discorda de comparação feita por Lula entre campanha de Israel em Gaza e Holocausto

“Obviamente, nós discordamos destes comentários. Temos sido muito claros em que não acreditamos que o que tem ocorrido em Gaza seja genocídio”

Os Estados Unidos informaram, nesta terça-feira (20), que discordam do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que comparou a campanha militar de Israel em Gaza ao Holocausto, antes do encontro do mandatário com o secretário de Estado americano, Antony Blinken.

“Obviamente, nós discordamos destes comentários. Temos sido muito claros em que não acreditamos que o que tem ocorrido em Gaza seja genocídio”, disse a jornalistas o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller.

© Agence France-Presse