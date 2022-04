EUA devem anunciar mais sanções contra Rússia nesta semana, diz Casa Branca

O assessor também comentou que os EUA e aliados continuam a enviar diariamente material de defesa militar para a Ucrânia

Assessor de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan afirmou nesta segunda-feira que o governo norte-americano deve anunciar mais sanções contra a Rússia nesta semana. Segundo ele, os EUA e seus parceiros da Europa trabalham para “coordenar mais sanções” contra a Rússia, que poderiam ter o setor de energia como foco. Ele disse que não negociaria em público, mas ressaltou o desejo de Washington de elevar a pressão sobre Moscou por causa da operação militar russa na Ucrânia.

Sullivan lembrou que antes do fim de semana os EUA já haviam concluído que a Rússia cometeu crimes de guerra. Com os relatos sobre abusos e homicídios de civis em Bucha, isso fica reforçado, apontou.

Em sua fala, ele fez questão de enfatizar que esses abusos são uma estratégia da Rússia na operação militar, não eventuais excessos de militares específicos, na avaliação americana. E ressaltou que é preciso “haver responsabilização” para os autores dos crimes, mencionando o Tribunal Penal Internacional como uma potencial instituição para tratar do caso.

O assessor também comentou que os EUA e aliados continuam a enviar diariamente material de defesa militar para a Ucrânia. Nos próximos dias, o governo americano deve anunciar mais assistência militar ao país, adiantou.

Sullivan disse que a Rússia reagrupa forças, retirando-se de algumas áreas, como a região de Kiev, para se concentrar no leste e em partes do sul da Ucrânia. Segundo ele, o próximo estágio no conflito “pode ser prolongado”.

Estadão Conteúdo