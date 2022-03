EUA: congressistas pedem provas de compliance ao Credit Suisse sobre sanções a russos

O Credit Suisse reconheceu o congelamento de US$ 5 bilhões em ativos de clientes em 2018 para cumprir as sanções

Parlamentares americanos pediram ao Credit Suisse que entregasse informações relacionadas ao cumprimento do banco com as sanções sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia. Em uma carta ao CEO do Credit Suisse, Thomas Gottstein, nesta segunda-feira, 28, a deputada Carolyn B. Maloney, presidente do Comitê de Supervisão e Reforma, e o deputado Stephen F. Lynch, presidente do Subcomitê de Segurança Nacional, pediram ao banco que entregasse informações sobre seu financiamento de iates e aeronaves pertencentes a indivíduos potencialmente sancionados.

Eles estão buscando as informações após relatos de que o Credit Suisse instruiu os investidores em um recente acordo de dívida para destruir e apagar informações relacionadas às suas negociações com clientes ricos. O acordo de dívida, divulgado pela primeira vez pelo Financial Times em fevereiro, reduziu parte da exposição do banco a empréstimos de US$ 2 bilhões que fez a clientes ricos para financiar iates e jatos.

O Credit Suisse reconheceu o congelamento de US$ 5 bilhões em ativos de clientes em 2018 para cumprir as sanções anteriores impostas pela agressão da Rússia na Ucrânia. O banco divulgou que tinha até US$ 1,1 bilhão em exposição à Rússia no início deste mês e disse que a exposição a indivíduos sancionados era mínima. Na carta, o comitê pediu ao Credit Suisse documentos que datassem de 1º de janeiro de 2017, até 11 de abril.

