EUA: centenas de vizinhos se unem para dar um último Natal a uma menina de 9 anos com câncer

São Paulo, 04 – Kelley Zocks geralmente não se esforça muito para o Natal. Ela pode pendurar algumas luzes cintilantes, talvez colocar uma guirlanda na porta vermelha de sua casa.

Mas no último sábado de junho, dia 28. após uma semana de temperaturas perigosamente altas na região de D.C., Zocks pontilhou sua calçada com luminárias brilhantes, montou uma fachada inflável vermelha anunciando “biscoitos para o Papai Noel”, abriu cadeiras de gramado e vestiu uma fantasia e peruca de Mamãe Noel antes de encher um cooler com dezenas de picolés de chocolate. Chocolate quente gelado, se preferir.

A dela foi uma das centenas de famílias que se inscreveram para celebrar o Natal em junho para uma menina com câncer que talvez não chegue a dezembro.

Por quilômetros, no calor e umidade intensos, vizinhos vestidos com trajes de Natal se reuniram para ver a menina e sua família passarem por ruas iluminadas e cintilantes, como uma cena de um cartão de Natal.

Numa época em que crises, globais e locais, parecem constantes e muito além do controle de qualquer pessoa, vários membros da comunidade disseram que se sentiram gratos por poder fazer algo para ajudar uma família a encontrar um momento de felicidade diante de uma tragédia certa.

Natal fora de época

Tudo começou com um e-mail para os vizinhos de Alyssa Zachmann, cuja filha de 9 anos, Kasey, foi diagnosticada com câncer cerebral terminal há quatro anos.

“Kasey ama o Natal”, escreveu Zachmann no último fim de semana, “e queremos dar a ela a chance de experimentar um pouco da alegria do Natal, então esperamos que algumas casas na vizinhança estejam dispostas a colocar luzes de Natal no próximo sábado.”

Zachmann sabia que esta semana seria de muito calor. Ela não esperava que ninguém se desviasse muito do caminho. Talvez algumas luzes aqui e ali, algumas decorações em um ou dois jardins da frente. As casas próximas, nos bairros de Brookdale e Westbrook, seriam mais do que suficientes para fazer Kasey sentir que o Natal havia chegado mais cedo, ela pensou.

Ela fez uma planilha para acompanhar; assim a família poderia ter certeza de passar por cada casa que se voluntariou. Mas com o passar dos dias, o número de nomes se multiplicou.

Uma dúzia de pessoas se inscreveu. Depois 100. Na tarde de sábado, a lista havia excedido 270 casas de 11 bairros ao longo da fronteira D.C.- Maryland (EUA).

Em 2021, quando Kasey tinha apenas 5 anos, ela foi diagnosticada com meduloblastoma, um tipo de câncer cerebral. Kasey passou meses em quimioterapia enquanto frequentava a primeira série.

A princípio, disse Alyssa Zachmann, a família não divulgou tanto o diagnóstico de Kasey. Eles mantinham uma esperança silenciosa de que ela pudesse vencer a doença e se tornar uma das 6 em cada 10 crianças que, de acordo com o National Institutes of Health, sobrevivem a um diagnóstico de meduloblastoma.

Por alguns meses em 2022, o câncer parecia estar em remissão. Mas então, disse Alyssa Zachmann, ele voltou.

“Quando você se sente impotente diante de algo assim, as pessoas canalizam isso de diferentes maneiras. Nós canalizamos isso para a defesa e arrecadação de fundos para a pesquisa de câncer cerebral pediátrico, o que significa que tivemos que começar a falar sobre isso”, disse ela, observando seu trabalho com a organização sem fins lucrativos Lilabean Foundation for Pediatric Brain Cancer Research.

“Acho que, no fundo, pensávamos: ‘E se pudermos arrecadar dinheiro suficiente para encontrar uma cura para Kasey antes que seja tarde demais?'”

Dez cirurgias em quatro anos

Nos últimos quatro anos, Kasey suportou dez cirurgias, dezenas de rodadas de radioterapia e um regime agressivo de medicamentos, incluindo dois ensaios clínicos. Nesse tempo, disse Zachmann, a comunidade passou a conhecer Kasey e sua história.

Quando os Zachmann anunciaram que participariam da Corrida Anual para Cada Criança do Children’s National, dezenas de vizinhos se inscreveram para doar dinheiro ou correr na prova de 5 km.

Nos últimos três anos, a Equipe KVZ tem sido uma das maiores arrecadadoras de fundos do Children’s National para o evento. Em 2022, a equipe de Kasey tinha 64 membros e arrecadou mais de US$ 55 mil.

No ano seguinte, a Equipe KVZ havia crescido para 90 pessoas e arrecadou mais de US$ 60 mil em doações. No ano passado, a maior participação até então, teve 139 membros na equipe que ajudaram a arrecadar quase US$ 70 mil em doações.

“Esta família é fantástica. Eles demonstraram dignidade ao compartilhar sua história e foram tão transparentes…”, disse Dana Rice, uma vizinha que mora na comunidade de Brookdale e trabalhou como agente imobiliária da família Zachmann. “Isso faz com que o resto de nós na comunidade sinta que esta família pertence a todos nós. Que esta é a nossa história também.”

Comunidade unida em torno da menina

Este mês, os Zachmanns souberam que o câncer no cérebro de Kasey havia se espalhado para seus gânglios linfáticos – uma progressão rara. Os médicos disseram a eles que Kasey não tinha muito tempo.

Alyssa e Joe Zachmann começaram a pensar no que poderiam fazer pela filha para tornar o tempo que lhe restava o mais alegre possível.

Uma ideia surgiu: E se fizéssemos o Natal?, a família propôs. Em junho.

O amor de Kasey pelo Natal nunca esteve restrito à temporada de festas.

Ela assiste a filmes de Natal – os filmes Esqueceram de Mim de Macaulay Culkin são alguns de seus favoritos – e canta canções de Natal o ano todo. Seu álbum mais amado, You Make It Feel Like Christmas de Gwen Stefani, está no repeat quase constante na casa da família.

Atualmente, Kasey se cansa rapidamente. Quando está acordada, seu pequeno corpo é atormentado pela dor. Os medicamentos ajudam a controlá-la, mas a deixam letárgica e sonolenta.

Para garantir que Kasey tivesse “algumas boas horas” no sábado, os Zachmanns planejaram gerenciar seus medicamentos cuidadosamente – e fizeram o que puderam para garantir que a melhor hora de Kasey coincidisse com uma visita do Papai Noel.

“Eu cresci judia; nem celebrava o Natal até conhecer meu marido”, disse Alyssa Zachmann dias antes do evento de sábado, enquanto a lista de participantes continuava a crescer. “Mas a magia do Natal é real, e espero que esteja presente para minha família e para toda a vizinhança neste fim de semana.”

Papai Noel chegou em junho

No sábado, o Papai Noel não chegou em um trenó. O bom velhinho de vermelho foi levado para a casa de Kasey em um veículo antigo do Departamento Voluntário de Bombeiros de Rockville.

Bombeiros de vários departamentos em todo o estado – de Bethesda Fire a Ocean City Volunteer Fire Company – percorreram o bairro como fazem em dezembro para o desfile anual de Natal. Mas, primeiro, eles entregaram cartões e presentes diretamente para Kasey.

“O serviço voluntário de bombeiros não faz nada em pequena escala”, disse a Tenente Megan Quinn, do Departamento de Bombeiros de Glen Echo. “Eles não fazem nada pela metade.”

Nem a vizinhança dos Zachmanns.

As casas foram adornadas com faixas que diziam “Feliz Natal, Kasey!”. Uma casa na Jamestown Road soletrou as iniciais de Kasey, KVZ, com luzes. Vizinhos e empresas locais montaram decorações e penduraram enfeites caseiros no jardim da frente dos Zachmanns.

Logo após as 20h, o Papai Noel chegou com um “ho-ho-ho” e um ajudante ao seu lado. Não era um elfo, mas sim o mascote Dr. Bear do Children’s National Hospital, onde Kasey faz tratamento

Kasey sorriu radiante e abraçou os dois antes de pegá-los pelas mãos e levá-los para sentar na varanda.

Crianças com orelhas de elfo, pijamas de Natal e gorros de Papai Noel aglomeraram-se em torno do trio enquanto o Dr. Bear oferecia cócegas e “high-fives”.

Kasey leu seus cartões em voz alta e então chamou sua irmãzinha, Zara, para compartilhar um dos presentes: bichos de pelúcia da dupla de irmãos Bluey e Bingo, do popular programa.

Joe Zachmann, pai de Kasey, enxugou as lágrimas.

Logo, o desfile começou com o carro da família Zachmann logo atrás. À medida que a noite caía, a celebração de Natal começou a parecer mais uma festa de quarteirão de verão.

Alison Goradia, ex-enfermeira registrada do Children’s National que também mora na vizinhança, foi uma das primeiras pessoas a ligar para o Departamento de Bombeiros de Glen Echo e pedir que eles realizassem a tradicional festa de Natal. Ela também vestiu a fantasia de Dr. Bear na noite de sábado.

“Isso é um ótimo exemplo para nossos filhos. É como aparecer, como realmente estar presente e deixar todo o resto de lado e dizer: ‘Este momento importa mais do que qualquer outra coisa acontecendo'”, disse ela. “Este momento importa muito, não apenas para esta doce garotinha que está literalmente lutando por sua vida, mas para sua família, que terá essa memória para sempre.”

Enquanto os Zachmanns passavam por pessoas que estavam em varandas e gramados, vários vizinhos se aproximaram do banco de trás para dar presentes e palavras de encorajamento a Kasey. Na casa com a grande exibição inflável do café da Mamãe Noel, Zocks apareceu.

Sob sua peruca grisalha penteada, Zocks usava uma regata branca e uma parte de baixo de maiô listrada em vermelho e branco no estilo dos anos 1920, óculos com uma corrente de pérolas, batom vermelho e uma boia de melancia na cintura. Ela ofereceu a Zara, irmã de Kasey, um picolé de frutas de um carrinho de sorvete metálico.

Foi assim, sem parar, por quilômetros.

A família Zachmann, determinada a ver todas as casas que se esforçaram para entregar o Natal para Kasey, dirigiu por duas horas.

Vizinhos que os avistavam gritavam “Feliz Natal” e aplaudiam. Alguns ficaram do lado de fora para cumprimentar a família em meio a rajadas de chuva.

Kasey estava quieta no banco de trás. Seu pequeno rosto olhava para fora, absorvendo as luzes.

De vez em quando, enquanto a família passava por outra casa, outro vizinho, outra exibição com o nome de Kasey pendurado nas portas da frente e nos carros estacionados, Kasey soltava uma única palavra sem fôlego: “Uau.” (Com agências internacionais).

Estadão Conteúdo