EUA: Biden sanciona lei que evita paralisação do governo até março

A resolução foi aprovada de maneira bipartidária no Congresso ontem, após intensas negociações entre democratas e republicanos

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sancionou, nesta tarde, o projeto de lei que garante o financiamento do governo americano e evita a paralisação das atividades federais até março.

A resolução foi aprovada de maneira bipartidária no Congresso ontem, após intensas negociações entre democratas e republicanos. O acordo, no entanto, apenas adia discussões sobre várias áreas importantes, entre elas o nível de recursos que serão destinados à segurança da fronteira com o México.

Estadão Conteúdo