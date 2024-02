EUA anunciará na sexta novas sanções contra a Rússia pela morte de Navalny

Na sexta-feira passada foi anunciada a morte de Navalny, de 47 anos, em uma prisão remota do Ártico, onde ele cumpria pena

Os Estados Unidos adotarão um pacote de “sanções” contra Moscou após a morte na prisão do opositor russo Alexei Navalny, anunciou a Casa Branca nesta terça-feira (20).

“Por iniciativa do presidente (Joe) Biden, na sexta-feira desta semana anunciaremos um importante pacote de sanções para responsabilizar a Rússia pelo que aconteceu com Navalny”, disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, a jornalistas.

Segundo o conselheiro, as novas sanções também respondem a “todas as ações (de Moscou) que fazem parte desta guerra cruel e brutal que assola a Ucrânia há dois anos”.

Na sexta-feira passada foi anunciada a morte de Navalny, de 47 anos, em uma prisão remota do Ártico, onde ele cumpria pena de 19 anos após sobreviver a uma tentativa de envenenamento em 2020 pela qual responsabilizou o Kremlin. Ele faleceu após passar três anos preso.

Segundo Kirby, “seja qual for a história que o governo russo decida contar ao mundo, está claro que o presidente Putin e seu governo são os responsáveis”.

© Agence France-Presse