EUA anuncia novo pacote de ajuda militar à Ucrânia de US$ 400 milhões

Os Estados Unidos anunciaram, nesta terça-feira (25), um novo pacote de ajuda militar para a Ucrânia avaliado em 400 milhões de dólares (R$ 1,9 bilhão, na cotação atual).

O Departamento de Defesa detalhou em comunicado que o novo pacote inclui munições para os sistemas de defesa aérea Patriot e lança-foguetes HIMARS, bem como munições de artilharia, veículos blindados e outros equipamentos das reservas americanas.

O objetivo é ajudar “os ucranianos a recuperar os territórios” ocupados pelas forças russas após a invasão lançada por Moscou no final de fevereiro de 2022, indicou o secretário de Estado americano, Antony Blinken, em um comunicado de imprensa separado.

Blinken pôs ênfase também nos reiterados ataques russos contra o porto estratégico ucraniano de Odessa.

Após suspender sua participação de um acordo sobre exportação de cereais ucranianos em meados de julho, a Rússia iniciou uma campanha de bombardeios contra as zonas portuárias da região, especialmente a cidade de Odessa.

Este anúncio acontece em meio a uma contraofensiva das forças ucranianas para tentar recuperar território ocupado pelas tropas russas nas províncias do leste e do sul do país.

