EUA alertam norte-americanos com viagem ao Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou um comunicado para alertar cidadãos americanos sobre o aumento do risco de roubo e sequestro do país.



O QUE ACONTECEU



EUA atualizaram recomendações de segurança para cidadãos americanos. No comunicado chamado de “Aviso de Viagem”, o Departamento de Estado norte-americano destaca que o risco de crimes e sequestros e pede que os turistas tenham “cautela” no Brasil.



Embaixada descreve o Brasil como um local com crimes violentos, incluindo assassinato e roubo à mão armada. “A atividade de gangues e o crime organizado são generalizados e frequentemente ligados ao tráfico de drogas recreativas. Agressões físicas, com uso de sedativos e drogas colocadas em bebidas, são comuns, especialmente no Rio de Janeiro”, diz texto publicado pelo governo dos Estados Unidos.



Criminosos visam estrangeiros por meio de aplicativos de namoro ou em bares antes de drogar e roubar suas vítimas. Ainda conforme os EUA, funcionários do governo norte-americano são aconselhados a não usar ônibus municipais no Brasil devido ao sério risco de roubo e agressão, especialmente à noite.



Comunicado lista áreas que os americanos devem evitar. Segundo o texto, qualquer lugar dentro de 160 km das fronteiras terrestres do Brasil com a Bolívia, Colômbia, Guiana, Guiana Francesa, Paraguai, Peru, Suriname e Venezuela. A restrição, no entanto, não se aplica ao Parque Nacional do Iguaçu ou ao Parque Nacional do Pantanal.



Favelas também devem ser evitadas mesmo em visitas guiadas, segundo o governo dos EUA. “Desenvolvimentos habitacionais informais, como favelas, vilas, comunidades ou conglomerados, a qualquer momento”, diz o texto. Além disso, os turistas não devem viajar para áreas administrativas de Brasília à noite, o que inclui Ceilândia, Santa Maria, São Sebastião e Paranoá.



Governo dos EUA fez lista com recomendações em caso de viagem ao Brasil. Entre elas, estão:

– Fique atento ao seu entorno;

– Não resista fisicamente a qualquer tentativa de roubo;

– Não aceite comida ou bebidas de estranhos e sempre vigie suas bebidas;

– Tenha cautela ao caminhar ou dirigir à noite;

– Evite ir a bares ou boates sozinho;

– Evite caminhar nas praias após o anoitecer;

– Use maior cautela ao fazer trilhas em áreas isoladas;

– Desenvolva um plano de comunicação com a família, empregador ou organização anfitriã para que possam monitorar sua segurança e localização; enquanto você viaja por áreas de alto risco.



A reportagem procurou o Itamaraty para comentar o aviso dos EUA, mas o governo federal informou que não vai comentar o caso.