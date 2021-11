EUA ajudarão Brasil a implementar medidas pelo clima, diz John Kerry na COP26

Ele destacou o nome do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, que assumiu o lugar de Ricardo Salles no fim de maio

Ana Carolina Amaral

GLASGOW, ESCÓCIA

O enviado especial de clima dos Estados Unidos, John Kerry, afirmou à reportagem na COP26, em Glasgow, que o Brasil está engajado no diálogo com os americanos. Questionado sobre a conversa com um governo alinhado à administração americana anterior, de Donald Trump, Kerry respondeu, entre os corredores da conferência, que “o que temos conversado é sobre senso comum, sobre fatos”.



Ele destacou o nome do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, que assumiu o lugar de Ricardo Salles no fim de maio. “Leite tem sido bastante atencioso conosco”, disse. “Agora a expectativa é de implementação. É preciso fazer o que se diz que vai fazer, e vamos ajudar o Brasil nisso”, concluiu.



Chefiada por Leite, a delegação brasileira vem à COP26 com o objetivo de resgatar a credibilidade internacional, abalada pelos recuos nas políticas ambientais, na cooperação internacional e no controle do desmatamento. Nos últimos dois dias, o país aderiu a dois acordos que havia se recusado a assinar no passado –a declaração de florestas e o compromisso global sobre metano. Segundo líderes americanos, a estratégia de convencimento para os acordos climáticos é conectá-los à agenda econômica, priorizando os negócios com os países signatários.



Em evento no estande americano da COP26, Kerry apresentou a iniciativa Net Zero World, de financiamento da transição energética em países em desenvolvimento. “Os países usam energia fóssil porque pensam que não há alternativa, até que nós vamos lá e apoiamos a transição”, discursou.



“Assim como o presidente Kennedy havia dito ‘vamos à Lua, não porque é fácil, mas porque é alto’, nós vamos fazer isso porque é alto.” O ex-secretário de Estado da gestão Obama também reconheceu que os planos atuais são insuficientes para manter o patamar climático mais seguro, de até 1,5ºC de aquecimento. “Estamos aquém do que o mundo precisa, mas não somos incapazes”, afirmou.