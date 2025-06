Estado de saúde de pré-candidato baleado na Colômbia é de ‘gravidade máxima’

O pré-candidato à Presidência colombiana baleado ontem em Bogotá, Miguel Uribe, passou por uma primeira cirurgia, mas seu estado de saúde é de “gravidade máxima”, informou neste domingo a clínica onde ele está internado.

O senador, 39, foi atingido por três tiros, dois deles na cabeça, durante um ato público em um bairro popular de Bogotá, informaram os paramédicos que o atenderam. Ele foi internado em estado crítico e passou por uma cirurgia durante a madrugada.

O prefeito da capital, Carlos Fernando Galán, afirmou que Uribe enfrenta “horas críticas” de recuperação para garantir sua sobrevivência. O centro médico que atende o senador informou que ele “está na UTI para garantir a estabilização pós-operatória”. “O estado é de gravidade máxima e o prognóstico é reservado.”

Um adolescente de 15 anos foi detido como suspeito, mas as autoridades ainda não determinaram os autores intelectuais do ataque. Não eram conhecidas ameaças públicas contra Uribe, um crítico veemente da esquerda, das guerrilhas e dos grupos de narcotráfico que atuam no país.

Centenas de pessoas manifestaram-se hoje em várias cidades da Colômbia, vestindo camisetas brancas e agitando bandeiras do país. Em frente à clínica onde Uribe está internado, gritaram “Força, Miguel!” e “Miguel, amigo, a Colômbia está contigo!”.

Protegido por seguranças, o ex-presidente Álvaro Uribe (2002-2010) – líder do Centro Democrático, principal movimento de direita do país, ao qual pertence o pré-candidato ferido – compareceu ao local.

A mulher da vítima agradeceu “a todas as pessoas que se uniram pela vida de Miguel”.

Caça aos autores

Mais de 100 investigadores da polícia colombiana trabalham para esclarecer o motivo do ataque ao político, informou hoje o ministro da Defesa, Pedro Sánchez.

O presidente Gustavo Petro pediu ontem uma investigação minuciosa, que comece pelos seguranças de Uribe, pois “todas as hipóteses estão abertas”.

O adolescente acusado de atirar contra o senador foi ferido em uma perna durante um tiroteio com membros da equipe de segurança de Uribe.

Ele está hospitalizado e “em condições já muito favoráveis”, acrescentou o ministro da Defesa, que considera que o menor de idade foi “instrumentalizado” por “criminosos” para executar o atentado.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que um jovem que aparece de costas saca uma arma. Uribe cai após ser aparentemente atingido na cabeça.

Outras imagens o mostram deitado sobre um veículo, com o corpo ensanguentado e apoiado por um grupo de homens.

Em outubro passado, Uribe anunciou a pré-candidatura à presidência em 2026, no pleito que definirá o sucessor de Gustavo Petro, de quem é um dos maiores opositores. A campanha presidencial ainda não começou, mas vários políticos já iniciaram seus comícios.

Divergência com os Estados Unidos

Órgãos internacionais e países da região e da Europa expressaram repúdio ao atentado. O Departamento de Estado americano, país aliado da Colômbia na luta contra o narcotráfico, atribuiu o ataque à “retórica violenta da esquerda” e pediu a Petro que “modere seu discurso incendiário”.

A mensagem, emitida pelo secretário de Estado, Marco Rubio, abre um novo capítulo na disputa entre o governo dos Estados Unidos e Petro, que chamou esse tipo de acusação de “oportunista”.

O presidente afirmou em um discurso que é prioritário “cuidar da vida” do suposto atirador para evitar que ele seja assassinado para não delatar seus cúmplices.

Uribe, membro de uma família de longa tradição política, é senador desde 2022. Antes, ele foi secretário de Governo de Bogotá e vereador da cidade. Também foi candidato à prefeitura, mas perdeu a eleição em 2019.

Sua mãe, Diana Turbay, foi uma renomada jornalista sequestrada por ordem do narcotraficante Pablo Escobar. Ela morreu durante uma operação militar de resgate em 1991.

