Esboços inéditos de Modigliani são encontrados sob pintura ‘Nu com Chapéu’

Enquanto obra era analisada para exposição, surgiram figuras num estilo diferente daquele consagrado pelo italiano

Três novos esboços do pintor italiano Amedeo Modigliani foram descobertos por pesquisadores do Museu Hechtm da Universidade de Haifa, em Israel, durante uma observação detalhada do quadro “Nu com Chapéu”, de 1908.

Como é possível ver nas imagens, os curadores da instituição fizeram um raio-x da pintura como forma de prepará-la para uma nova exposição no estado americano da Filadélfia em outubro. Nisso, puderam ver ali, no quadro que integra o museu desde 1983, silhuetas de antigos desenhos do pintor, ainda sem os traços característicos de sua arte, como pescoços longos e finos ou membros ágeis, representando mais uma fase inicial do autor.

Nessa pintura, uma figura oculta -o retrato de Maud Abrantés, uma amiga de Modigliani- já havia sido descoberta em 2010. Agora, buscando trazer mais detalhes dela, foi possível identificar um homem e uma mulher com o cabelo preso em um coque.

A historiadora de arte do museu, Inna Berkowits, descreveu a tela, que agora soma cinco figuras de Modigliani, como “um caderno de esboços em uma tela” refletindo a “busca sem fim do artista por expressão artística”.

Descoberta semelhante ocorreu em 2018, num quadro do italiano guardado na Galeria Tate, em Londres, também pela análise de um raio-x.

São descobertas até que recorrentes no mundo das artes, vide a descoberta de um autorretrato inédito de Van Gogh nesta semana, no qual ele aparece com a sua célebre orelha intacta.

A obra foi descoberta graças a um estudo de raios-X da tela “Retrato de Mulher (Cabeça de Camponesa)”, feita em 1885 por Van Gogh, antes de uma exposição sobre o impressionismo no Museu Escocês.

O retrato foi encontrado atrás da tela, coberto por camadas de cola e papelão, que aparentemente foram colocadas antes de uma exposição no início do século 20.