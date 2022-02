Entenda qual o objetivo da Otan e por que a Rússia não quer a Ucrânia no bloco

Entenda o que é a Otan, qual o objetivo do grupo e por que ela é central para explicar o conflito no leste europeu

A Rússia invadiu a Ucrânia nesta quinta-feira (24) após meses de tensão depois de posicionar mais de 100 mil soldados na fronteira com o país. Desde novembro, Moscou ameaçava tomar “ações militares” caso a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), aliança militar ocidental, não se comprometesse a vetar a adesão da Ucrânia ao bloco -o que não ocorreu.

Entenda o que é a Otan, qual o objetivo do grupo e por que ela é central para explicar o conflito no leste europeu.

O que é a Otan?

Sigla para Organização do Tratado do Atlântico Norte, é uma aliança militar comandada pelas potências do Ocidente. Foi criada em 1949, durante a Guerra Fria, a princípio com 12 países, como uma frente militar contra a União Soviética -que lançou sua própria versão comunista, o Pacto de Varsóvia, seis anos depois. Com o fim do bloco comunista, em 1991, a aliança atuou em conflitos como as guerras da Bósnia, do Kosovo e do Afeganistão.

A principal vantagem de fazer parte da aliança está no artigo 5º do tratado, o princípio da defesa coletiva, que garante proteção militar a qualquer país do bloco -na prática, países com infraestrutura menos organizada podem receber a proteção de potências militares como os Estados Unidos.

Quem são os membros?

A aliança se expandiu ao longo dos anos e hoje conta com 30 membros.

Membros originais (1949):

Bélgica

Canadá

Dinamarca

Estados Unidos

França

Islândia

Itália

Luxemburgo

Holanda

Noruega

Portugal

Reino Unido

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Expansões posteriores:

1952

Grécia

Turquia

1955

Alemanha Ocidental

1982

Espanha

1999

República Tcheca

Hungria

Polônia

2004

Bulgária

Estônia

Letônia

Lituânia

Romênia

Eslováquia

Eslovênia

2009

Albânia

Croácia

2017

Montenegro

2020

Macedônia do Norte

Embora seja considerada “aliada”, a Ucrânia não faz parte da Otan, e foi justamente contra a adesão do país à aliança militar que a Rússia deu início à guerra. Depois de flertar com o bloco no pós-Guerra Fria, com apoio militar na ex-Iugoslávia em 1996, por exemplo, Moscou foi se afastando e passou a considerar a presença da Otan no leste europeu uma das principais ameaças ao país.

O incômodo aumentou sobretudo depois de 2004, quando as ex-repúblicas soviéticas Estônia, Letônia e Lituânia aderiram à aliança. Isso porque os russos afirmam que os Estados Unidos haviam acordado, em 1990, que o bloco não chegaria à antiga União Soviética, ainda que um pacto formal com essa cláusula nunca tenha sido assinado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao longo dos anos 2000, o ex-presidente americano George W. Bush tentou incluir a Ucrânia no bloco, mas teve objeção da França e da Alemanha, muito mais dependentes da Rússia, temendo uma escala militar.

Em 2008, o encontro da Otan em Bucareste terminou com a promessa de que a Ucrânia e a Geórgia, outra ex-república soviética, fariam parte do bloco em algum momento. Foi um dos motivos pelos quais meses depois a Rússia invadiu a Geórgia e conseguiu bloquear a adesão do país ao grupo, em um contexto muito similar ao da guerra de agora.

A Rússia agora tenta um movimento similar. Primeiro, em novembro do ano passado, posicionou 100 mil soldados na fronteira com a Ucrânia. Em meio aos temores de invasão, Moscou indicou que recuaria caso a Otan se comprometesse a jamais aceitar a adesão da Ucrânia ao bloco. A exigência não foi aceita e agora, após meses de tensão, a Rússia iniciou uma invasão militar sobre o país vizinho.

Cronologia

1949 – Os 12 países fundadores da Otan assinam o Tratado do Atlântico Norte em Washington

1952 – Turquia e Grécia aderem

1955 – A Alemanha Ocidental se une à Otan, após anos de desnazificação

1956 – Primeira crise interna, com EUA se opondo à intervenção franco-britânica na crise de Suez

1961 – A Guerra Fria eleva patamar com a construção do muro de Berlim

1966 – França deixa a estrutura de comando da Otan, acusando excesso de poder americano

1982 – Espanha entra na Otan

1989 – Cai o muro de Berlim, começo do fim do comunismo soviético

1990 – Reunificação alemã, Alemanha Oriental deixa o Pacto de Varsóvia

1991 – Fim da União Soviética e do Pacto de Varsóvia

1994 – Primeira ação militar da Otan: derrubada de quatro aviões sérvios na Bósnia

1994 – Guerra na Chechênia expõe fraqueza militar russa; Moscou adere a programa de parceria

1996 – Russos dão apoio a tropas da Otan na ex-Iugoslávia

1999 – Otan ataca a Iugoslávia, início do afastamento russo; Polônia, Hungria e República Tcheca aderem

2001 – Em resposta ao 11 de Setembro, é invocado pela primeira vez o artigo 5 da Otan, de defesa mútua em caso de agressão

2003 – Mais um racha: países liderados pela Alemanha vetam Otan na Guerra do Iraque

2004 – Expansão ao leste, com sete países ex-comunistas, inclusive os Estados Bálticos, elevando o número de membros para 26

2008 – Para vetar adesão à Otan, Rússia trava guerra com a Geórgia

2009 – França volta ao comando militar da Otan; Albânia e Croácia aderem

2011 – Com mandato da ONU, Otan controla espaço aéreo da Líbia

2014 – Rússia anexa a Crimeia e intervém no leste da Ucrânia para evitar adesão de Kiev ao Ocidente

2017 – Montenegro adere à Otan

2018 – Racha entre EUA de Trump e Otan cresce com cobranças americanas por mais gasto

2020 – Macedônia do Norte adere à Otan

2021 – Rússia posiciona tropas na fronteira com a Ucrânia e ameaça tomar ações militares caso Otan não vete participação de Kiev

2022 – Otan rejeita pedidos russos e Moscou ataca a Ucrânia