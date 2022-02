Embaixadora dos EUA na ONU: Rússia ameaça o sistema internacional como o conhecemos

Segundo ela, nas cidades russas, pessoas estão se manifestando contra a invasão, mostrando insatisfação com a postura do governo local

A embaixadora dos Estados Unidos na Organização das Nações Unidas (ONU), Linda Thomas-Greenfield, afirmou nesta sexta-feira, 25, que a Rússia “ameaça o sistema internacional como o conhecemos”. Em votação de uma resolução no Conselho de Segurança da ONU que condena a agressão russa na Ucrânia e pede a retirada de forças imediata e possibilidade de assistência humanitária noa país, a embaixadora disse que “países responsáveis não invadem seus vizinhos”.

Thomas-Greenfield lembrou que a Rússia ameaçou a Finlândia e a Suécia hoje em caso de entrada dos países na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Segundo ela, nas cidades russas, pessoas estão se manifestando contra a invasão, mostrando insatisfação com a postura do governo local.

“Cidadãos em Kiev e Kharkiv estão saindo de suas casas com pertences possíveis e se escondendo”, descreveu a embaixadora sobre a situação em algumas das principais cidades ucranianas, e reforçando o pedido para que mais países votem de forma favorável à resolução. A medida foi proposta em parceira entre os EUA e a Albânia.

