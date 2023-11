Em trégua, palestinos começam a voltar para casa

A guerra começou no dia 7 de outubro, quando milicianos do Hamas atacaram o Sul de Israel, matando 1,2 mil pessoas, a maioris civis

O relógio marcava 7h do horário local (2h no horário de Brasília) quando começou o acordo de trégua entre Hamas e Israel, com uma pausa nos bombardeios. O acordo de paz durará quatro dias.

Assim, palestinos que haviam deixado suas casas na Faixa de Gaza por conta da guerra, começaram a voltar. Além disso, o acordo prevê também que o Hamas liberte 50 reféns.

A guerra começou no dia 7 de outubro, quando milicianos do Hamas atacaram o Sul de Israel, matando 1,2 mil pessoas, a maioris civis. Outras 240 foram sequestradas e levadas para a Faixa de Gaza. O país judeu então lançou a ofensiva, com bombardeios constantes. Já são quase 15 mil morts desde então, sendo 6.150 crianças.