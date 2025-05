Em recado a Trump, reitor de Harvard saúda presença de alunos internacionais em formatura, ‘como deve ser’

FOLHAPRESS

Em meio a ofensivas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra a presença de estudantes estrangeiros em Harvard, o reitor da universidade, Alan Garber saudou a comunidade internacional ao discursar na cerimônia de formatura da instituição, nesta quinta-feira (29).

“Bem-vindos, membros da turma de 2025 da vizinhança, de todo o país e de todo o mundo”, afirmou o reitor ao iniciar seu discurso. “De todo o mundo, exatamente como deve ser”, repetiu, antes de ser ovacionado por estudantes e professores.

Nos últimos dias, os ataques de Trump contra Harvard, uma das instituições de ensino superior mais prestigiadas do mundo, escalaram para uma tentativa de proibir a matrícula de alunos internacionais, que compõem um quarto do corpo estudantil da universidade.

O encerramento do Programa de Estudantes e Visitantes de Intercâmbio, anunciado na quinta-feira passada (22), durou pouco -no dia seguinte, Harvard processou o governo no Tribunal Federal de Boston e uma juíza bloqueou a medida por 15 dias.

Mesmo assim, a ofensiva assustou a comunidade acadêmica. A instituição matriculou quase 6.800 estudantes internacionais em seu atual ano letivo, o equivalente a 27% do total de matrículas, segundo estatísticas da universidade.

Agora, o governo parece ter desistido de uma proibição imediata para, em vez disso, tentar alcançar o mesmo resultado com um processo administrativo mais longo.

Isso porque, nesta quarta (29), o Departamento de Segurança Interna americano notificou Harvard de sua pretensão para retirar a certificação da universidade para o programa que permite a matrícula de estudantes não americanos. A universidade tem 30 dias para responder ao aviso.

A notificação ocorre antes de uma audiência agendada para esta quinta com a juíza Allison Burroughs, que bloqueou a medida na semana passada.