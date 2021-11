DSF envia a embaixador da China uma árvore para protestar contra a postura do país na COP26

“Essa simulação feita com gelo seco é para lembrar como vivem as pessoas lá, porém com a poluição de verdade, que mata milhares de pessoas todos os anos no mundo inteiro”

A Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP26) está sendo realizada em Glasgow, na Escócia. A China, atualmente, é um dos países que mais emitem carvão do mundo e, durante a cúpula, ficou de fora do maior acordo internacional com o foco de extinguir progressivamente a geração de energia através da queima de carvão.

Para demonstrar o desapontamento com a postura do Partido Comunista Chinês e a falta de preocupação com as questões climáticas, o Movimento Democracia Sem Fronteira deixou, na terça-feira (9/11), uma muda de árvore para plantar em frente a casa do embaixador, Yang Wanming, da Embaixada da China. Hoje em dia, mais de 60% da energia produzida no território chinês vem da queima de carvão.

“Essa simulação feita com gelo seco é para lembrar como vivem as pessoas lá, porém com a poluição de verdade, que mata milhares de pessoas todos os anos no mundo inteiro”, destaca o grupo.