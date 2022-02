Dombrovskis crítica Rússia por usar energia como arma e anuncia ajuda à Ucrânia

O gasoduto é parte importante do fornecimento de gás natural à Europa, e vem sendo alvo de críticas por deixar a segurança energética da região em poder de Moscou

O vice-presidente executivo da União Europeia (UE), Valdis Dombrovskis, anunciou na Ucrânia que a certificação do gasoduto Nord Stream 2 está suspensa, e que o projeto não está de acordo com os objetivos energéticos do bloco. Em coletiva de imprensa em Kiev, onde o dirigente se encontrou com o primeiro-ministro ucraniano, Denys Shymal, Dombrovskis acusou a Rússia de usar o fornecimento de gás como arma, e lembrou que Bruxelas já tinha enviado um questionário à empresa russa Gazprom no âmbito de uma investigação sobre o aumento dos preços da energia.

Segundo Dombrovskis, a Rússia não está aumentando o fornecimento de gás, e os estoques no bloco estão apenas perto da metade cheios.

O dirigente reforçou por diversas vezes o comprometimento de Bruxelas com Kiev na ocasião. “Estamos intensificando nosso apoio à Ucrânia, tanto no imediato quanto no médio prazo. A Comissão Europeia vai adotar um novo pacote de assistência macrofinanceira de emergência de 1,2 bilhão de euros” ao país, anunciou.

Segundo o dirigente, a UE continua a investir no futuro da Ucrânia, utilizando o Plano Econômico e de Investimento para a Parceria Oriental, que permitirá alavancar até 6,5 bilhões de euros em investimentos para apoiar a recuperação e o desenvolvimento de longo prazo. Os dois programas estão ligados ao Fundo Monetário Internacional (FMI), de acordo com o líder europeu.

Em uma “clara mensagem à Rússia”, Dombrovskis afirmou que “qualquer outra ação agressiva traria graves consequências políticas e econômicas”. Segundo ele, a UE trabalha em duas direções: “diplomacia e dissuasão. E precisamos usar os dois”.