Dólar mergulha a R$ 5,08 com corrida de estrangeiros pelo Brasil

Investimentos de instituições financeiras internacionais na Bolsa do Brasil têm saldo positivo há 43 sessões consecutivas

Clayton Castelani

São Paulo, SP

Em meio ao aumento das tensões evolvendo uma possível invasão da Ucrânia pela Rússia e os impactos que isso tem gerado nos mercados dos Estados Unidos e Europa, investidores estrangeiros retomavam nesta segunda-feira (21) um rali por ganhos em países emergentes.

O Brasil segue em evidência pela expectativa de valorização das principais commodities produzidas por empresas com grande destaque na Bolsa do país, que são o petróleo e o minério de ferro. Completam o pacote de atrativos a taxa de juros em alta, o real desvalorizado e as ações de boas empresas ainda baratas.

Às 13h20, o Ibovespa subia 0,36%, a 113.289 pontos, enquanto o dólar afundava 1,18%, a R$ 5,08. Caso feche o dia nesse patamar, a divisa americana terá a menor cotação em quase sete meses. Em 29 de julho, a moeda encerrou cotada a R$ 5,079.

Investimentos de instituições financeiras internacionais na Bolsa do Brasil têm saldo positivo há 43 sessões consecutivas, segundo levantamento da Bloomberg. O aporte é de quase R$ 62 bilhões desde 17 de dezembro.

Nesta segunda, a retomada da produção de usinas de aço na China valoriza globalmente o minério de ferro. A recuperação da produção coincide com o encerramento dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, período em que o gigante asiático pode ter desacelerado a sua indústria para evitar que a poluição entrasse no foco da imprensa internacional.

Principal exportadora da commodity entre as empresas do Ibovespa, a Vale subia 2,25%.

No mercado de petróleo, o barril do Brent subia 1,53%, a US$ 94,97. A commodity segue pressionada pela possibilidade do corte de fornecimento da Rússia, um dos principais produtores da matéria básica e derivados, como o gás que abastece parte da Europa. As ações da petroleira estatal Petrobras saltavam 2,21%.

Enquanto relatos de confrontos localizados na fronteira da Ucrânia ocupam o noticiário, esperanças sobre uma saída diplomática para uma das mais perigosas crises europeias em décadas foram renovadas depois que os presidentes Joe Biden (EUA) e Vladimir Putin (Rússia) concordaram com um encontro, relatou a agência Reuters.

Bolsas dos Estados Unidos estão fechadas nesta segunda devido à celebração do Dia dos Presidentes. O feriado federal faz referência ao nascimento de George Washington, primeiro presidente americano, e é comemorado na terceira segunda-feira de fevereiro.

Devido ao fechamento do mercado americano, há baixa de liquidez nas negociações globais. Isso interfere nos resultados e pode provocar volatilidade.

Na Bolsa brasileira, as ações da Americanas recuavam mais de 4%, liderando perdas no pregão. A operação de parte dos servidores de sua plataforma de comércio eletrônico foi suspensa após a identificação de riscos de acesso não autorizado neste fim de semana.