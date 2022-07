Dois candidatos são eliminados para substituir o primeiro-ministro do Reino Unido

Os candidatos restantes vão agora lutar para conquistar os apoiadores de Hunt e Zahawi em uma corrida que substituirá Johnson

Dois candidatos foram eliminados da corrida para substituir o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, nesta quarta-feira, deixando seis parlamentares lutando para liderar o Partido Conservador e o país. O ex-secretário de Saúde Jeremy Hunt e o ministro das Finanças, Nadhim Zahawi, não conseguiram atingir o limite de 30 votos dos legisladores conservadores necessários para permanecer na disputa.

Os candidatos restantes vão agora lutar para conquistar os apoiadores de Hunt e Zahawi em uma corrida que substituirá o extravagante e escandaloso Johnson – uma figura famosa na Grã-Bretanha e em todo o mundo – por um novo e muito menos conhecido primeiro-ministro. Novas rodadas de votação ocorrerão na quinta-feira e, se necessário, na próxima semana, até que restem apenas dois candidatos.

Depois de votações com os 358 parlamentares conservadores, os dois últimos candidatos enfrentarão um segundo turno de cerca de 180 mil membros do Partido Conservador em todo o Reino Unido. O vencedor está programado para ser anunciado em 5 de setembro e se tornará automaticamente primeiro-ministro, sem a necessidade de uma eleição nacional.

Poucos candidatos têm um alto perfil público. O ex-ministro das Finanças Rishi Sunak é o favorito dos apostadores e recebeu o maior número de votos, 88. Ele foi seguido pela ministra do Comércio, Penny Mordaunt, que está com alta pontuação nas pesquisas de membros conservadores, com 67 votos, e a secretária de Relações Exteriores, Liz Truss, com 50. O legislador Tom Tugendhat, o ex-ministro da Igualdade Kemi Badenoch e a procuradora-geral Suella Braverman também permanecem na corrida

A lista de candidatos é surpreendentemente diversificada, com quatro candidatos de minorias étnicas e quatro mulheres. Mas todos estão oferecendo promessas semelhantes de redução de impostos, com apenas Sunak oferecendo uma certa cautela. Ele se apresentou como o candidato da probidade fiscal, dizendo que o país precisa de “honestidade e responsabilidade, não de contos de fadas” para superar as ondas de choque econômicas da pandemia de coronavírus e da guerra na Ucrânia.

Os apoiadores dos outros candidatos descreveram de forma improvável Sunak cuja heroína é a ex-primeira-ministra Margaret Thatcher como um esquerdista. O gabinete de Johnson negou ter feito campanha para falar mal de Sunak, cuja renúncia na semana passada ajudou a encerrar o reinado do primeiro-ministro.

Estadão conteúdo