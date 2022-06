Dois atores morrem em acidente na produção de série da Netflix

A série é baseada na HQ “American Jesus”, criada por Mark Millar e Peter Gross. A história acompanha um menino que descobre que é Jesus

Raymundo Garduño Cruz e Juan Francisco González Aguilar, atores da série “The Chosen One”, da Netflix, morreram em um acidente com uma van, na última quinta-feira , que levava a equipe da produção para as filmagens no México.

Segundo informações da Associated Press, além da morte dos atores, seis pessoas da equipe ficaram feridas.

O acidente aconteceu em uma área desértica perto de Mulegé, de acordo com relatos da mídia local. A equipe, sob a direção de uma produtora não identificada, trabalhava em Santa Rosalía, próximo ao local do acidente.

A série é baseada na HQ “American Jesus”, criada por Mark Millar e Peter Gross. A história acompanha um menino de 12 anos que descobre que ele é Jesus Cristo e está destinado a salvar a humanidade.

Ainda não se sabe o futuro da produção.